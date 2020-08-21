СМИ: израильская авиация обстреляла ряд объектов в секторе Газа

РАБАТ, 21 августа. /ТАСС/. Израильская авиация 21 августа подвергла обстрелам несколько объектов в палестинском секторе Газа. Об этом сообщает информационное агентство WAFA.

По данным агентства, израильский военный самолет выпустил три ракеты по объекту к западу от города Газа, в результате сам объект и соседние с ним дома были разрушены, возникли пожары.

Израильские военные самолеты также нанесли удары по сооружениям к северо-западу от города Бейт-Лахия (в северной части Сектора Газа). Им нанесен материальный ущерб. Кроме того, израильтяне применили артиллерию для обстрела сельскохозяйственных угодий к востоку от города Газа, говорится в материале агентства WAFA.

По его данным, в ночь на пятницу израильские боевые вертолеты обстреляли районы к западу от города Хан-Юнес.