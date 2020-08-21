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Молния

Помпео: США сделают все возможное, чтобы Россия и Китай не смогли продавать оружие Ирану

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Вашингтон готов принять любые меры, чтобы помешать России и Китаю продавать вооружения Ирану, если против Тегерана вновь будут введены санкции ООН. Об этом заявил в пятницу в эфире телеканала Fox News госсекретарь США Майкл Помпео.

Ему был задан вопрос о том, могут ли США ввести новые санкции против РФ и Китая, если эти страны будут игнорировать возвращение санкционного режима в отношении Ирана. "<...> когда будут возвращены санкции ООН, я вас уверяю, США сделают все возможное, чтобы россияне и китайцы не смогли доставлять Ирану вооружения, представляющие для нас угрозу", - сказал Помпео. Он добавил, что США "сделают все возможное", чтобы соответствующие транзакции не приносили финансовой выгоды.

Теги
СШАРоссияКитайПомпео, Майкл (Майк)
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