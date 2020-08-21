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Кризис в Белоруссии
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Сотрудникам "Гродно Азот" угрожали за отказ от участия в забастовке

Послание получили шесть сотрудников и руководство предприятия

МИНСК, 21 августа. Угрозы убийством поступали в четверг руководству и сотрудникам белорусского предприятия "Гродно азот" за отказ от участия в забастовке и от поддержки стачечного комитета предприятия. Об этом сообщил в пятницу Следственный комитет Белоруссии.

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"Вечером 20 августа текущего года на мобильные телефоны руководства ОАО "Гродно азот" поступили сообщения с угрозами убийством в случае неучастия в забастовке и поддержке стачкома", - указано в сообщении ведомства. Отмечается, что аналогичное послание поступило еще шести сотрудникам предприятия.

"В связи с тем, что граждане воспринимали данную угрозу реально, опасались за себя, а также за жизнь и здоровье своих детей, написали соответствующие заявления в Следственный комитет, - отметили в СК. - По данным фактам Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета будет дана правовая оценка".

Ранее в пятницу глава первичной организации Белорусского независимого профсоюза на предприятии "Гродно азот" Андрей Ханевич заявил, что оно работает в штатном режиме. По его словам, для принятия решения о забастовке проводилось голосование. Для остановки производства необходимо, чтобы "за" высказались две трети голосовавших.

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