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Выборы президента США - 2020

Опрос: почти половина американцев сомневается, что выборы президента пройдут честно

36% респондентов не уверены в том, что все граждане, которые хотят проголосовать, смогут сделать это, следует из данных исследования, проведенного газетой USA Today

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Почти половина американцев обеспокоены тем, что выборы президента в США могут быть нечестными. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, опубликованного в пятницу газетой USA Today.

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Как отмечают исследователи, 46% респондентов заявили, что они либо не слишком уверены, либо совсем не уверены в том, что всеобщие выборы в этом году будут проведены честно. Опрос также показал, что 36% американцев не очень уверены или совсем не уверены в том, что все граждане, которые хотят проголосовать, смогут сделать это.

Социологи обнаружили, что такого рода опасения есть у значительного числа опрошенных как среди сторонников Республиканской, так и Демократической партий. Исследователи считают, что политические условия в стране "в данный момент создают неопределенность между множеством различных групп" в США.

Опрос, в котором участвовали 6 585 совершеннолетних американцев, проводился 23-29 июля.

Накануне президент США Дональд Трамп утверждал, что кандидат на пост главы государства от демократов Джозеф Байден и его партия смогут одержать победу на всеобщих выборах, которые пройдут 3 ноября, только путем их фальсификации.

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