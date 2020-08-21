Глава ЦИК РФ Памфилова удостоена казахстанского ордена Дружбы

НУР-СУЛТАН, 21 августа. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил председателя Центральной избирательной комиссии России Эллу Памфилову орденом "Достык" ("Дружба") II степени за вклад в укрепление сотрудничества между народами двух стран. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба посольства Казахстана в России.

"Сегодня в посольстве Республики Казахстан в Москве посол Казахстана в России Ермек Кошербаев по поручению руководства страны вручил орден "Достык" II степени председателю Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элле Памфиловой", - говорится в сообщении.

На церемонии глава диппредставительства рассказал, что Памфилова удостоена ордена "за заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами".

В посольстве отметили, что Памфилова поблагодарила руководство Казахстана за высокую награду и "заверила, что вместе с коллегами будет делать все возможное для развития и укрепления дружественного диалога между братскими странами".

Орден "Достык" - одна из высших наград Казахстана, которой удостаиваются за плодотворную работу по сохранению взаимного согласия в обществе, заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами.