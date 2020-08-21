В Почтовой службе США заявили, что готовы обработать все отправления в рамках голосования

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Руководитель Почтовой службы США Луис Деджой заверил в пятницу, что возглавляемое им учреждение готово обработать весь поток отправлений в рамках голосования по почте на предстоящих в ноябре президентских выборах.

"<...> Почтовая служба по состоянию на сегодняшний день готова обработать любой объем относящихся к выборам отправлений, которые она получит нынешней осенью. <...> Американской общественности следует знать, что для нас это приоритет номер один вплоть до дня голосования (3 ноября - прим. ТАСС). Все мы в Почтовой службе по праву гордимся своей ролью в демократическом процессе, и я намерен обеспечить сохранение такой ситуации", - говорится в тексте выступления Деджоя, подготовленного для его участия в слушаниях в комитете по внутренней безопасности и правительственным делам Сената Конгресса США.

Деджой уточнил, что, по прогнозам вверенной ему службы, отправления, связанные с голосованием, будут составлять "менее 2% всего объема почты [в США в период] с середины сентября по день выборов".

Кроме того, Деджой, являвшийся в недавнем прошлом крупным частным предпринимателем и донором правящей Республиканской партии, категорически отверг предположения со стороны сенаторов-демократов относительно своего стремления провести реформы, негативно отражающиеся на способностях службы обрабатывать отправления, поступающие при голосовании по почте, а также нарушающие интересы избирателей. Глава Почтовой службы США заверил, что распорядился приостановить ряд инициированных им преобразований и что вернется к реализации этих планов уже после выборов, чтобы не допустить политизации этой деятельности. Деджой был назначен правительством США главой Почтовой службы в мае в целях повышения эффективности ее работы.

В Соединенных Штатах Почтовая служба является фактически самостоятельным ведомством в составе федерального правительства. На протяжении уже 13 лет подряд ее бюджет реализуется с дефицитом, составляющим к настоящему времени порядка 80 млрд долларов. Неоднократно обсуждалась возможность приватизации службы. Начатые Деджоем реформы привели в том числе к возникновению сбоев в ее работе.

Президент США республиканец Дональд Трамп неоднократно критиковал в последние месяцы метод голосования по почте. Этот способ не позволяет точно и оперативно подводить итоги выборов, убежден глава администрации США. Он пояснял, что имеет в виду прежде всего угрозу масштабных подтасовок и фальсификации бюллетеней, голосования "мертвых душ", а также лиц, не имеющих права на участие в выборах.