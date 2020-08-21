СМИ: турецкие ВВС нанесли удары по северу Ирака

ТАСС, 21 августа. ВВС Турции нанесли серию ударов по северу Ирака. Об этом сообщил в пятницу телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники.

По данным телеканала, бомбардировке подверглась провинция Дахук, входящая в состав Иракского Курдистана. О результатах атаки пока не сообщается.

В Анкаре пока не комментировали эту информацию.

В среду иракский телеканал Rudaw сообщил, что самолеты турецких ВВС нанесли два удара по населенному пункту, расположенному в приграничной зоне в Иракском Курдистане.

Неделю назад турецкий беспилотник по ошибке, как утверждают в Анкаре, атаковал колонну иракских пограничников к северо-востоку от города Эрбиль, столицы автономного региона Иракский Курдистан. В результате этого рейда были убиты 16 человек: пять иракских пограничников, включая двух старших офицеров, а также 11 членов Рабочей партии Курдистана (РПК).

Вслед за атакой первый вице-спикер парламента Ирака Хасан аль-Кааби призвал Совет Безопасности ООН "срочно вмешаться, чтобы остановить турецкие нарушения". МИД Ирака заявил об отмене всех визитов турецких официальных лиц, а также о вызове посла Турецкой Республики Фатиха Йылдыза и вручении ему ноты протеста в связи с инцидентом.