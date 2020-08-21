Заседание Совместной комиссии по СВПД по Ирану пройдет 1 сентября в Вене

БРЮССЕЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Очередное заседание Совместной комиссии на уровне политдиректоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе пройдет в Вене 1 сентября. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении внешнеполитической службы ЕС.

"Встреча членов Совместной комиссии по СВПД пройдет в Вене 1 сентября под председательством генерального секретаря европейской внешнеполитической службы Хельги Шмид. Во встрече примут участие представители Великобритании, Германии, Франции, России, Китая и Ирана", - говорится в заявлении.

В начале августа США, вновь обвинив Иран в нарушении ядерной сделки, заявили о намерении восстановить санкции ООН против Тегерана в рамках процедуры, предусмотренной СВПД. 20 августа госсекретарь США Майкл Помпео передал председателю Совета Безопасности ООН запрос Вашингтона о начале процедуры восстановления санкций организации в отношении Ирана. По мнению представителей американской стороны, санкции могут вновь начать действовать через 30 дней. Согласно условиям СВПД, любой участник соглашения (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) может запустить процедуру возврата санкций в отношении Ирана в случае нарушения им условий сделки. Однако США вышли из СВПД в 2018 году.

Оставшиеся в составе СВПД участники сделки уже заявили о юридической неправомерности требования США о возобновлении санкций, поскольку, покинув договор, США утратили свои полномочия по нему.