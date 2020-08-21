Глава Минюста США выступил против помилования Эдварда Сноудена

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Американский министр юстиции - генеральный прокурор Уильям Барр выступает против помилования экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена, получившего убежище в России. Об этом глава Минюста США заявил в интервью агентству Associated Press, которое было опубликовано в пятницу.

Он отметил, что будет "категорически против" этого. Говоря о Сноудене, Барр подчеркнул: "Он стал предателем, передав информацию нашим противникам, он нанес ущерб безопасности американцев". "Он выставлял ее на продажу, как торговец. Мы этого не потерпим", - утверждал министр.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе заявил, что рассмотрит возможность помилования Сноудена. Американский лидер отметил, что она является крайне противоречивой.

Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям ряда стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года, срок которого позднее был продлен. На родине Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности.