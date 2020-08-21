Митингующие выстраиваются в "цепи солидарности" на улицах Минска

МИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Сторонники оппозиции проводят разрозненные акции протеста в Минске, в том числе около урочища Куропаты на окраине белорусской столицы, где захоронены жертвы сталинских репрессий. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Участники акции, которую они называют "цепь покаяния", выстроились вдоль дороги, ведущей к мемориалу жертвам репрессий. Люди держат в руках лампадки, цветы и плакаты. Активисты раздают молитвенники.

Между тем в центре Минска на улице Немига также собрались митингующие, они выстраиваются в ставшие уже традиционными "цепи солидарности" по несколько десятков человек. От улицы Окрестина, где находится СИЗО, по проспекту Дзержинского выстроилась живая цепь протяженностью около 2 км. Участники стоят, плотно прижавшись друг к другу. В начале проспекта Дзержинского по направлению из центра люди тоже выстраиваются небольшими группами по 20-30 человек.

Правоохранители не препятствуют проведению акции. Автомобилисты поддерживают участников цепи громкими сигналами. К ним присоединились некоторые водители общественного транспорта.

На площади Независимости, где традиционно по вечерам проходят акции оппозиции, большого скопления людей пока не наблюдается. Здесь находятся две-три сотни человек с бело-красно-белыми флагами. Обстановка спокойная.

Ранее оппозиционеры призывали автомобилистов останавливаться на проезжей части, чтобы заблокировать движение. Отдельные автомобилисты пытаются иногда остановиться, включив аварийный сигнал, на крупных проспектах, но милиция предупреждает их о незаконности таких действий, и они уезжают. Обстановка спокойная, конфликтов не происходит.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. По данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская, которая набрала с 10,12%. Сразу после объявления предварительных результатов голосования в стране начались массовые акции протеста несогласных с итогами. В первые дни эти акции сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. По информации МВД, были задержаны более 6 тыс. человек, пострадали несколько десятков стражей порядка и протестующих.