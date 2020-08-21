Трамп утверждает, что Китай будет владеть США в случае победы Байдена на выборах

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Китай будет фактически владеть Соединенными Штатами в случае победы демократа Джозефа Байдена на предстоящих в ноябре американских президентских выборах. Такое мнение выразил в пятницу нынешний американский лидер республиканец Дональд Трамп.

"Китай будет владеть нашей страной, если его (Байдена - прим. ТАСС) изберут. Они будут владеть нашей страной. И мы не позволим этому случиться", - заявил руководитель администрации США. Он выступил в пригороде Вашингтона Арлингтоне (штат Вирджиния) перед участниками американской неправительственной организации консервативной направленности Совет за национальную политику.

"Вы видели отчеты разведки. Китай очень хочет, чтобы Джо Байден победил", - утверждал Трамп, обращаясь к аудитории, которая состояла из его единомышленников и встречала рукоплесканиями практически все основные положения его речи. При этом президент США, усмехнувшись, добавил: "Было бы очень оскорбительно, если бы они (китайские власти - прим. ТАСС) хотели, чтобы победил я". Эту реплику зал встретил хохотом и новым взрывом аплодисментов.

Трамп в очередной раз пообещал продолжать активно работать над тем, чтобы Соединенные Штаты более не зависели от важнейших поставок той или иной продукции, особенно необходимой для обеспечения национальной безопасности, из Китая. "Мы полностью восстановим промышленную независимость Америки, вернем на родину цепи критически важных поставок и положим конец своей зависимости от Китая", - сказал президент.

Всеобщие выборы в США состоятся 3 ноября.