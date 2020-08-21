В Белоруссии возбудили уголовные дела в отношении 46 граждан за насилие против силовиков

МИНСК, 21 августа. /ТАСС/. МВД Белоруссии возбудило уголовные дела в отношении 46 человек за насильственные действия в отношении правоохранителей в ходе акций протеста. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба МВД.

"За насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел возбуждены уголовные дела в отношении 46 граждан. Большая часть из них отпущена под подписку о невыезде", - говорится в сообщении.

Как подчеркивает ведомство, "только за последние дни на нескольких сотрудников милиции намеренно совершены наезды", с тяжелыми травмами они сейчас госпитализированы.

Ранее в пятницу МВД Белоруссии сообщило, что белорусские автомобилисты совершили 12 преднамеренных наездов на сотрудников МВД республики.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. По данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская, которая набрала 10,12%.

Сразу после объявления предварительных результатов голосования в стране начались массовые акции протеста несогласных с итогами. В первые дни эти акции сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. По информации МВД, были задержаны более 6 тыс. человек, пострадали несколько десятков стражей порядка и протестующих.