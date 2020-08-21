Тихановская может вернуться в Белоруссию после начала переговоров о передаче власти

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Возвращение бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской на родину без угрозы для ее жизни возможно после начала процесса переговоров о мирной передаче власти. Об этом заявила в пятницу пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина в эфире телеканала "Дождь".

Ранее экс-кандидат на пресс-конференции в Вильнюсе сообщила, что вернется в Белоруссию, когда будет чувствовать себя там в безопасности.

"Есть разные степени опасности. Мы считаем, что достаточно безопасно будет для нее возвратиться в Беларусь тогда, когда начнется процесс переговоров по мирной передаче власти. Вот как только выскажутся об этом ответственные лица и как только они сядут за стол переговоров, уже в самом начале этого процесса", - отметила Красулина.

Согласно окончательным данным ЦИК, победу на выборах одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получивший 80,10% голосов. Тихановская заняла второе место, за нее проголосовали 10,12% избирателей. Сразу после подведения итогов в Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. По информации МВД, в первые дни были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки стражей порядка и демонстрантов. В ночь на 11 августа Тихановская покинула Белоруссию и сейчас находится в Литве.