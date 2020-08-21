Тихановская не будет выдвигать свою кандидатуру в случае назначения выборов в Белоруссии

МИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не планирует баллотироваться на пост главы государства в случае назначения в стране новых выборов. Об этом она заявила в пятницу в интервью телеканалу " Белсат ".

"Я не планирую сама", - ответила Тихановская на вопрос журналиста о том, будут ли она или ее муж Сергей Тихановский выдвигать свои кандидатуры в случае назначения новых президентских выборов в Белоруссии.

Тихановская решила участвовать в выборах после того, как ЦИК отказался зарегистрировать инициативную группу ее мужа - видеоблогера и создателя канала "Страна для жизни" в видеосервисе YouTube. 29 мая в Гродно во время предвыборного пикета Тихановский был задержан милицией. Он и около десятка его сторонников обвиняются в подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Согласно окончательным данным ЦИК, победу на выборах одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получивший 80,10% голосов. Тихановская заняла второе место, за нее проголосовали 10,12% избирателей. Сразу после подведения итогов в Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. По информации МВД, в первые дни были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки стражей порядка и демонстрантов. В ночь на 11 августа Тихановская покинула Белоруссию и сейчас находится в Литве.