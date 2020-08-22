Трамп признался, что избегал мировых лидеров перед переносом посольства США в Иерусалим

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп игнорировал телефонные звонки иностранных коллег в преддверии переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. С таким признанием выступил в пятницу глава администрации США.

Он подтвердил, что целый ряд других стран оказывал значительный нажим на США, чтобы добиться отказа Вашингтона от планов переноса американского посольства в Израиле. "Давление с других сторон света было огромным", - заявил Трамп. Он выступил в пригороде Вашингтона Арлингтоне (штат Вирджиния) перед участниками американской неправительственной организации консервативной направленности Совет за национальную политику.

"Я рассказывал несколько раз, что [в какой-то момент] просто отключил свой телефон. А то звонит то король, то тот, то этот: "Мы по поводу Израиля". Я сказал: "Передайте им, что перезвоню через пару дней, <...> буду на следующей неделе". Короли, королевы, премьер-министры, президенты, диктаторы - звонили все: "Не делайте этого, не делайте! На всем Ближнем Востоке будет кровопролитие!" - рассказал хозяин Белого дома. С его точки зрения, американское правительство поступило правильно, не прислушавшись к таким рекомендациям. "Посмотрите, чего мы только что добились с ОАЭ и Израилем", - призвал Трамп. Он имел в виду договоренность о нормализации отношений между ОАЭ и Израилем, которая была достигнута на днях при активном посредничестве США.

"Так что я задержал дыхание и поступил таким образом (то есть признал Иерусалим столицей Израиля и перенес туда американское посольство - прим. ТАСС). И знаете, что случилось? Ничего. Просто мы сделали то, что должны были сделать много десятилетий назад. И все президенты [США] нарушали свое данное в ходе избирательной кампании обещание [о переносе посольства], кроме меня", - отметил Трамп.

По его словам, он впоследствии перезвонил иностранным коллегам, контактов с которыми хотел избежать перед переносом посольства. "Я потом позвонил этим главам государств, многие из которых являются моими друзьями. <...> И некоторые из них слишком пользуются нашей страной, в том числе определенные наши так называемые союзники. Некоторые из них хуже всех, поскольку эксплуатируют нас", - заявил президент США. На его взгляд, иной раз проще и правильнее проигнорировать такие звонки зарубежных коллег, чем "вновь и вновь" выслушивать их призывы не поступать тем или иным образом.

США перенесли свое посольство в Иерусалим в 2018 году. Между тем Палестина считает восточную часть Иерусалима своей столицей. Затем в 2019 году США признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами, которые принадлежали Сирии и были захвачены в ходе Шестидневной войны в 1967 году. Этот шаг был практически единодушно осужден мировым сообществом.