Reuters: Белый дом выступил против законопроекта о работе почты в США

ТАСС, 22 августа. Администрация президента США Дональда Трампа выступает против законопроекта о работе Почтовой службы страны (United States Postal Service, USPS) в преддверии президентских выборов 3 ноября и планирует рекомендовать политику наложить на него вето. Об этом в пятницу сообщает агентство Reuters .

Хватаясь за соломинку. Трамп пытается сократить отставание от Байдена в предвыборной гонке

"Вместо того чтобы реформировать Почтовую службу США для обеспечения ее постоянной жизнеспособности в современной экономике, законопроектом предлагается выделить ей $25 млрд, не связывая это финансирование ни с пандемией коронавируса, ни с предстоящими президентскими выборами", - говорится в заявлении Административно-бюджетного управления Белого дома, которое приводит Reuters.

Палата представителей Конгресса США 22 августа соберется на голосование по законопроекту. Трамп неоднократно критиковал идею голосования по почте из-за непрозрачности данной процедуры и чрезмерно длительной обработки бюллетеней при таком сценарии. По словам американского лидера, из-за возможных нарушений при таком способе голосования выборы в ноябре могут стать самыми нечестными в истории.

Представители Демократической партии США считают, что в условиях пандемии подобный вариант голосования - единственная возможность принять участие в выборах без риска заразиться на избирательных участках.