Трамп считает, что только он сейчас защищает "американскую мечту" от "тотальной анархии"

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Президент США республиканец Дональд Трамп убежден, что лишь он защищает в настоящее время "американскую мечту" от "тотальной анархии, безумия и хаоса", которыми, по его мнению, способен обернуться приход к власти в Вашингтоне Демократической партии по итогам ноябрьских выборов. Об этом глава администрации США заявил в пятницу в пригороде Вашингтона Арлингтоне (штат Вирджиния), выступая перед участниками американской неправительственной организации консервативной направленности Совет за национальную политику.

"Между американской мечтой и тотальной анархией, безумием и хаосом стою только я. Такова ситуация. Я представляю вас. Не уверен, что это завидная участь, но такова ситуация", - сказал Трамп аудитории, состоявшей из его сторонников и единомышленников. При этом американский лидер заверил, что испытывает неловкость от подобных громогласных утверждений. "Однако нет другого способа сказать это", - считает Трамп.

Руководитель американской администрации обвинил "радикальные левые" силы страны в том, что они "потратили четыре года, пытаясь незаконно отменить" итоги предыдущих президентских выборов. Едва ли не больше всех досталось при этом Хиллари Клинтон, которая в 2016 году была соперником Трампа и представляла на выборах Демократическую партию. "Она словно помешавшаяся, чокнутая. Она чокнутая", - полагает глава Белого дома.

Он высказался и в адрес нынешнего кандидата в президенты от демократов Джозефа Байдена. "Клинтон намного умнее, но не располагает к себе. Джо совсем не столь умен, но располагает к себе. Возможно, я бы выбрал человека умнее. Кого волнует тип личности, верно?" - заявил Трамп.

Кроме того, президент вновь подверг критике возможное масштабное применение способа голосования по почте в США ввиду пандемии и вызванных ею санитарно-эпидемиологических ограничений. Нельзя исключать, что в таких условиях подсчет голосов "будет идти вечно", и никогда доподлинно не станет известно, "кто победил", прогнозировал Трамп. По его оценке, "это будет одна из величайших катастроф в истории" США. "А они (политические оппоненты - прим. ТАСС) думают, что я пытаюсь украсть выборы. Наоборот, я хочу справедливых результатов выборов", - заявил президент.

Наконец, он в очередной раз обрушился на тайное бюрократическое сопротивление в госаппарате (так называемое глубокое подполье, Deep State). В связи с этим он напомнил, что на днях бывший юрист ФБР США Кевин Клайнсмит признал себя в суде виновным в фальсификации данных в деле о слежке за избирательным штабом Трампа в 2016 году. "Будем надеяться, что это начало падения замка", - подчеркнул президент.