Тихановская заверила, что остается символом белорусского протеста и не прекращает борьбу

ЛОНДОН, 22 августа. /ТАСС/. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала себя символом борьбы за права белорусов, заверив, что не прекращает своей деятельности, и призвала своих сторонников не отступать. Об этом она заявила в вышедшем в пятницу интервью телерадиовещательной корпорации BBC из Вильнюса, где она сейчас находится.

"Светлана Тихановская стала символом перемен, символом борьбы за права, за безопасное будущее Белоруссии, за уважение, и я понимаю, что большинство людей голосовали за меня, и то, что я, скажем так, возложила на себя обязанность быть национальным лидером. Это значит, что я не прекращаю борьбу, что я остаюсь вместе с людьми, что я буду продолжать идти с ними рядом, пусть и не в Белоруссии, но так получилось, что я здесь. Я с людьми, я остаюсь их символом, и я буду лидером, пока это будет необходимо", - сообщила она в интервью Русской службе BBC из столицы Литвы.

При этом Тихановская уточнила, что всегда было понятно, что она "не политик и не президент в полном понимании этого слова", потому что у нее нет "необходимых ни амбиций, ни качеств, ни знаний".

Вера в белорусский народ

В другом интервью BBC, уже на английском языке, Тихановская сказала: "Я верю в народ Белоруссии точно также, как он поверил в меня однажды. У нас просто нет права отступать сейчас, потому что, если не сейчас, то мы будем рабами, и наш народ понимает это, и я уверена, что мы будем стоять до конца".

Говоря про свое отношение к насилию на улицах Белоруссии, Тихановская призналась, что была шокирована происходившим. "Вы знаете, я испытала шок, я никому не говорила, но я не могла найти себе места, я просто проплакала, не знаю, пару часов, когда мы увидели первые кадры. Я не могу поверить, что эти полицейские, которые били этих людей, что они белорусы, потому что я не могу поверить, что белорусы могут быть столь жестокими", - сообщила Тихановская.

"Я за мужа переживаю"

В ответ на вопрос о своей семье и родственниках, а том числе о своем муже, Сергее Тихановском, который был арестован в преддверии выборов, она сказала: "Конечно, все мое окружение, все мои друзья переживают за меня, как переживаю я за них, потому что мы все белорусы и мы все в какой-то степени, кто как может, боремся за свободное, безопасное будущее, за право жить, говорить и честно выбирать. Я за мужа переживаю, потому что он, к сожалению, в заложниках, но мы все в такой ситуации оказались, мы все боимся, переживаем друг за друга, это нормально в такой ситуации".

При этом Тихановская наотрез оказалась приводить подробности своего последнего дня в Белоруссии перед тем, как она уехала из страны. "Я вообще не буду об этом говорить", - сказала она в интервью корреспонденту Русской службы BBC.

В интервью на английском языке она также не стала отвечать на вопрос, что происходило в кабинете главы ЦИК Белоруссии Лидии Ермошиной, где она записала свое обращение к белорусам. "Прощу прощения, но я не могу. Не сейчас", - ответила она.

Тихановская также пообещала, что вернется в Белоруссию, как только почувствует, что это будет для нее безопасно. "Это моя родина, я обожаю свою страну и хочу жить там, и я немедленно вернусь, когда буду чувствовать себя там в безопасности", - заметила бывший кандидат в президенты страны.