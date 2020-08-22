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Выборы президента США - 2020

Байден собрал $70 млн пожертвований за четыре дня

На прошлой неделе только за два дня Байден набрал $48 млн пожертвований

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден привлек на свою избирательную кампанию $70 млн добровольных пожертвований за четыре дня проведения Национального съезда партии. Об этом в избирательном штабе политика сообщили в пятницу телекомпании CNN.

При этом на прошлой неделе только за два дня Байден набрал $48 млн добровольных пожертвований. Речь идет о двух днях после его решения выдвинуть сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис в качестве кандидата в вице-президенты США.

Съезд демократов проходил в виртуальном режиме в течение четырех дней. Трансляции мероприятия посмотрели около 122 млн человек, в том числе 85,1 млн телезрителей и 35,5 млн пользователей интернета.

Байден в четверг дал согласие баллотироваться на пост президента США в качестве кандидата от демократов. Демократическая партия США утвердила его во вторник своим кандидатом в президенты. Он получил большинство голосов делегатов. Харрис утверждена кандидатом в вице-президенты.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Выборы президента США - 2020
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