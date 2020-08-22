В Канаде рассматривают все варианты поддержки народа Белоруссии

ОТТАВА, 22 августа. /ТАСС/. Правительство Канады рассматривает все варианты поддержки белорусского народа в его желании провести новые президентские выборы. Об этом в пятницу написал в своем Twitter глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань.

"Мы рассматриваем все варианты поддержки народа Белоруссии в его призыве провести свободные и справедливые выборы", - заявил он. Шампань отметил желание Канады "привлечь к ответственности тех, кто подрывал демократические принципы в Белоруссии" и выразил поддержку предложениям ОБСЕ по содействию диалогу в этой стране между властью и оппозицией.

Глава МИД Канады также сообщил, что уже второй раз за эту неделю провел телефонный разговор с бывшим кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской.