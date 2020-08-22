Лукашенко поручил военным жестко обеспечить защиту территориальной целостности страны

МИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от руководства министерства обороны предпринять все меры по защите территориальной целостности страны, обратив особое внимание на ее западную часть. Соответствующее заявление глава государства сделал в субботу, посещая военный полигон под Гродно.

"Защитить прежде всего западную жемчужину Беларуси с центром в Гродно. С принятием самых жестких мер по защите территориальной целостности нашей страны", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

Президент Белоруссии заявил, что против его страны используют сценарий цветных революций с использованием внешнего фактора.

"Все понятно. Как мы и предполагали, все идет по плану цветных революций с возбуждением внутриполитической ситуации в стране", - заявил он. "Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда. Обычно они раскручивают внутри, свергают действующую власть. Но поскольку власть у нас на месте, жестко сопротивляется, подключили внешний фактор", - отметил Лукашенко.

Лукашенко также заявил об очевидной военной поддержке Западом оппозиции, свидетельством чему является передвижение войск НАТО к границам Белоруссии. "Вы видите, что они уже тащат сюда "альтернативного президента", делают это всерьез, поскольку сыплются заявления западных государств о финансировании, поддержке", - сказал Лукашенко. "Военная поддержка налицо - передвижение войск НАТО к границам", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент республики считает поддержку западными странами оппозиции прямым вмешательством в ситуацию в Белоруссии. "Речь идет о финансировании, вытаскивании нас на переговоры с ОБСЕ - понятно, для чего они это делают", - отметил белорусский лидер. По его словам, эти действия и соответствующие заявления западных стран - "уже прямое вмешательство в ситуацию в Беларуси".