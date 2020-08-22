Зеленский подтвердил, что политсоветники "нормандского формата" встретятся 28 августа

КИЕВ, 22 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил в субботу, что встреча в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина и Франция) на уровне советников глав государств состоится 28 августа.

"Договорились [о встрече на уровне советников глав государств] на конец августа, 28 числа. Потом, я считаю, должна еще быть встреча министров иностранных дел "четверки" и затем встреча лидеров", - сообщил Зеленский в интервью телеканалу "Украина 24".

Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря прошлого года. Предполагалось, что следующая встреча состоится через четыре месяца. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.