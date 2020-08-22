Зеленский выступил против смены Минска как места переговоров по урегулированию в Донбассе

КИЕВ, 22 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский не считает целесообразным менять Минск как место проведения переговоров по урегулированию в Донбассе в связи с ситуацией, которая сложилась после выборов в Белоруссии. Об этом он заявил в обнародованном в субботу интервью телеканалу " Украина 24 ".

"Я считаю, что от площадки или от города, или места формат не зависит вовсе. Зависит только от людей, которые вовлечены в контактную группу. Слишком рано говорить об изменении города, и мне кажется, это неправильно особенно сейчас это делать", - отметил Зеленский. "Переговоры продолжаются. Я не вижу смысла что-то менять", - добавил он.

При этом президент выразил благодарность странам, которые предложили свою территорию для проведения переговоров по Донбассу. "Мы благодарны каждой стране, которая предлагает площадку для этих важных переговоров, но сейчас все переговоры в формате "Минска", проходят в видеоформате из-за "ковида". Я благодарен Казахстану, Азербайджану, многим другим странам, в том числе европейским. Но сейчас это не приоритетный вопрос", - сказал Зеленский.

В Белоруссии, где на состоявшихся 9 августа президентских выборах победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, более недели проходят массовые акции протеста несогласных с итогами голосования. В первые дни эти акции сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов.