Член Координационного совета оппозиции Владимир Цеслер на время покинул Белоруссию

МИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Белорусский художник и дизайнер Владимир Цеслер заявил, что временно покинул Белоруссию, при этом он остается в составе Координационного совета оппозиции.

"Можно сказать, что решение приняли мои друзья. <...> Друзья предложили помощь и, можно сказать, перевезли меня, я в безопасности. Буду и дальше работать для Беларуси, обязательно, но надеюсь, скоро вернусь домой", - сказал Цеслер, слова которого приводит в субботу портал tut.by. Вместе с тем он указал, что не сталкивался с конкретными угрозами в свой адрес.

Художник остается в составе Координационного совета оппозиции, созданного по инициативе экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

После первого заседания Координационного совета оппозиции по обеспечению власти в стране путем проведения новых выборов генпрокурор республики Александр Конюк заявил, что власти считают его деятельность противозаконной, направленной на захват власти. Было возбуждено уголовное дело по статье за призывы "к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности".

В состав Координационного совета оппозиции вошли авторитетные в Белоруссии лица, среди которых лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич, бывший директор Купаловского театра, экс-дипломат Павел Латушко, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова. Совет заявил, что не ставит своей целью изменение конституционного строя для выхода из политического кризиса, выступает за диалог с властями и проведение новых выборов.