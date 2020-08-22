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Кризис в Белоруссии

Лукашенко заявил, что привел армию в полную готовность из-за активности сил НАТО у границы

Президент Белоруссии заявил, что такое "самое серьезное решение" пришлось принять "впервые за четверть века"

МИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что впервые за четверть века ему пришлось принимать самое серьезное решение, приводя основные силы армии в полную боевую готовность в связи с активностью войск НАТО у белорусских границ.

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"Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы", - заявил Лукашенко в субботу в Гродно на совещании с руководством силового блока, сообщает агентство БелТА. По словам президента, ему "впервые за четверть века пришлось принимать самое серьезное решение, приводя основные части вооруженных сил в полную боевую готовность и перебрасывая войска на западное направление".

Глава государства констатировал, что вместо того, чтобы заниматься экономикой и насущными делами страны, приходится уделять внимание вопросам стабилизации обстановки. "Даже не сказал бы, что внутри страны, прежде всего это в Минске, даже не хочу здесь Гродно называть с позиции сегодняшнего дня, - отметил президент. - Тем не менее, что меня больше всего беспокоит, к этой внутренней ситуации добавился внешний фактор".

Ранее в субботу Лукашенко заявил об очевидной военной поддержке Западом оппозиции в стране, свидетельством чему, по его словам, является передвижение войск НАТО к белорусским границам.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияКризис в Белоруссии
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