Зеленский подчеркнул важность сохранения отношений между народами Белоруссии и Украины

"Я бы не хотел, чтобы хоть что-то мешало отношениям между людьми. Самое главное - отношения между народами. Это глубже и важнее, чем отношения между правлениями, между властью", - сказал он в обнародованном в субботу интервью телеканалу "Украина 24".

При этом украинский президент осудил применение силы против участников акций протестов в Белоруссии. "Что касается кровопролития - ни в коем случае, как бы то ни было, что бы там ни происходило, власть и общество должны найти формат диалога, неважно какой, но не дубинками... Спокойный формат диалога, и выйти из этого сложного вопроса, сложного положения, которое продолжается в Белоруссии", - добавил Зеленский.

Ранее украинский МИД заявлял, что обнародованные результаты выборов президента Белоруссии не вызывают доверия в белорусском обществе, а Киев разделяет позицию, выраженную Евросоюзом по этим выборам. Киев впервые в истории отозвал посла в Минске для консультаций в связи с событиями после белорусских выборов.