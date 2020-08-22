Лукашенко: зачинщики беспорядков в Белоруссии находятся под Варшавой и Вильнюсом

Зачинщики беспорядков в Белоруссии находятся под Варшавой и Вильнюсом, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Белорусские власти вынуждены держать солдат на улицах городов для обеспечения порядка вместо защиты границ страны, отметил он.

Лукашенко заявил, что есть много желающих отобрать белорусскую территорию, особенно западную ее часть. Координаторы беспорядков в Белоруссии находятся за рубежом, получают иностранную поддержку, считает президент Белоруссии.

Белоруссия благодарна странам, которые выразили ей поддержку перед лицом внешней угрозы, но справится самостоятельно, заявил Лукашенко.

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