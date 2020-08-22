МИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусов простить ошибки правоохранителей, допущенные в ходе акций протестов. Об этом он заявил в субботу на митинге в Гродно.

"Что вы будете делать, если начнется бандитизм на улицах? Кому вы будете звонить? 01, 02, 03 или 101, 102, 103. Мы с детства знаем эти телефоны, не громите этих людей. Это ваши люди. Даже если они где-то ошиблись, простите их", - сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии заявил, что 60% фото пострадавших от действий правоохранителей при разгоне акций протеста в республике после президентских выборов являются постановочными.

"В интернете кто сидит? 60% показывали синяки. 60% постановочные кадры! Пройдет время, мы спокойно вам об этом скажем и покажем. Сегодня не время об этом говорить, чтобы не будоражить людей", - сказал в субботу Лукашенко.