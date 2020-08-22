Лукашенко поручил МВД и КГБ выявить зачинщиков беспорядков в Гродненской области

"Министерству внутренних дел и Комитету государственной безопасности по Гродненской области поручаю в течение субботы и воскресенья обеспечить порядок на улицах Гродно и других городов области. Надо выявить аккуратно всех подстрекателей и провокаторов. У нас есть все их списки", - отметил Лукашенко, выступая в субботу на митинге своих сторонников в Гродно.