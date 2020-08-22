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Кризис в Белоруссии
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Лукашенко поручил МВД и КГБ выявить зачинщиков беспорядков в Гродненской области

Президент Белоруссии поручил правоохранителям за выходные обеспечить порядок на улицах городов области

МИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от МВД и Комитета госбезопасности (КГБ) выявить провокаторов и зачинщиков беспорядков в Гродненской области.

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"Министерству внутренних дел и Комитету государственной безопасности по Гродненской области поручаю в течение субботы и воскресенья обеспечить порядок на улицах Гродно и других городов области. Надо выявить аккуратно всех подстрекателей и провокаторов. У нас есть все их списки", - отметил Лукашенко, выступая в субботу на митинге своих сторонников в Гродно.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияКризис в Белоруссии
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