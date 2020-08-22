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Военный мятеж в Мали

AFP: в Мали четверо военных погибли в результате взрыва

Еще один пострадал

ПРЕТОРИЯ, 22 августа. /ТАСС/. По меньшей мере четверо солдат малийской армии погибли, один пострадал в субботу в центральной части страны в результате срабатывания взрывного устройства на пути следования их автомобиля. Об этом сообщило агентство France-Presse.

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"Машина сил быстрого реагирования подорвалась в районе Коро, вблизи границы с Буркина-Фасо, - сообщил AFP источник из числа военных лиц. - Четверо военнослужащих погибли, один получил серьезное ранение".

В свою очередь, южноафриканская радиостанция SABC отмечает, что проведенный частью военных в Мали захват власти способен привести к резкой активизации действий террористических группировок при одновременной изоляции страны от внешнего мира.

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