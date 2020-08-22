Президент Литвы назвал безосновательными утверждения Лукашенко о внешней угрозе Белоруссии

ВИЛЬНЮС, 22 августа. /ТАСС/. Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко об угрозе извне безосновательны. Об этом заявил в субботу президент Литвы Гатанас Науседа.

"Режим (власти Белоруссии - прим. ТАСС) старается любой ценой отвлечь внимание от внутренних проблем утверждениями о мнимой внешней угрозе, для которых нет никаких оснований", - приводит его слова агентство BNS.

Как заявил ранее в субботу в Гродно на митинге своих сторонников президент Белоруссии Александр Лукашенко, есть много желающих отобрать территорию Белоруссии, особенно ее западную часть. По его словам, на западной границе республики неспокойно, к ним передвигаются войска НАТО, есть угрозы, открытое вмешательство во внутренние дела суверенного государства.