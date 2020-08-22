В ОАЭ заявили, что не подписывали с Израилем меморандум в сфере безопасности

РАБАТ, 22 августа. /ТАСС/. Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) не подписывали с Израилем меморандум о взаимопонимании в сфере безопасности в рамках достигнутого ранее соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. С таким заявлением, как передает в субботу эмиратское информационное агентство WAM , выступил Салем Мухаммед аз-Зааби, директор департамента международного сотрудничества в области безопасности Министерства иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ.

Соглашение между Израилем и ОАЭ: почему это хорошая новость для региона

Ранее некоторые израильские СМИ информировали, что ОАЭ и Израиль подписали соглашение в области безопасности.

"Основная цель - установить экономические и научные связи в области технологий, искусственного интеллекта, здравоохранения и образования, а это все не входит в рамки поиска соглашения о безопасности", - отметил аз-Зааби. Он призвал к "точности, объективности и использованию фактов из надежных источников", подчеркнув при этом, что обнародованные сведения израильских СМИ "совершенно неточны".

Ранее на текущей неделе государственный министр иностранных дел Анвар Мухаммед Гаргаш заявил, что соглашение о нормализации отношений с Израилем - это суверенное решение ОАЭ, которое "не обсуждалось с арабскими странами или палестинской стороной". Он отметил, что ОАЭ, как "динамично развивающаяся страна, стремится преодолеть препятствия" на пути урегулирования палестино-израильского конфликта.

Президент США Дональд Трамп 13 августа сообщил о том, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта.

Делегации Израиля и ОАЭ могут уже в скором времени подписать двусторонние соглашения, в том числе об инвестициях, туризме, прямых авиарейсах, безопасности, телекоммуникациях, технологиях, энергетике, здравоохранении, культуре, окружающей среде и взаимном учреждении посольств. В палестинском руководстве крайне жестко отреагировали на шаг Абу-Даби, назвав его "предательством и разрушением арабской мирной инициативы".