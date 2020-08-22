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Кризис в Белоруссии

В Минске сотни протестующих продолжают шествие по городу

Обстановка в районах, где проходит шествие, спокойная
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Описание
© Наталия Федосенко/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Сотни протестующих продолжают в субботу шествие по белорусской столице, начавшееся у Комаровского рынка после завершения там акции "Женщины в белом".

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Как сообщает корреспондент ТАСС, от рынка сторонники оппозиции прошли до улицы Немига, а затем переулками вышли на площадь Независимости. Надолго они там не задержались и двинулись по проспекту Независимости в сторону монумента Победы.

Обстановка в районах, где проходит шествие, спокойная. Милиция оперативно закрывает соответствующие улицы для движения легковых автомобилей. Когда колонна неожиданно меняет маршрут, можно заметить перемещающиеся на новое место автобусы ОМОНа и внутренних войск. Однако они держатся в стороне от протестующих и не препятствуют проведению акции.

Пешеходы приветствуют проходящие колонны, однако тех, кто присоединяется к ним, мало. Некоторые участники шествия, помимо ставших традиционными бело-красно-белых флажков, несут также государственные красно-зеленые флаги. По их словам, таким образом они подчеркивают единство народа и выступают против его разделения.

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