Лидер мятежников Мали проходил военную подготовку по программам Пентагона в США и ФРГ

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Возглавляющий созданный мятежниками в Мали так называемый национальный комитет спасения полковник Ассими Гоита проходил военную подготовку по программам Пентагона как в этой западноафриканской стране, так и в США и Германии. Об этом сообщил в субботу корреспонденту ТАСС руководитель отдела по связям с общественностью Африканского командования (АФРИКОМ) Вооруженных сил США полковник Крис Карнс.
"Мы в курсе сообщений об участии полковника Ассими Гоита в проводившихся при поддержке Пентагона занятиях по [военной] подготовке и в [соответствующих] образовательных учреждениях. Полковник Гоита и многие другие малийцы принимали участие в занятиях по боевой подготовке по программе Flintlock", - отметил полковник. Он пояснил, что в рамках данной программы жителей Мали обучали "противодействию экстремистским организациям", повышали их профессионализм, не пояснив в какой именно области, а также рассказывали им о "верховенстве закона в вооруженных конфликтах и верховенстве гражданской власти". "Тысячи военнослужащих из стран-партнеров в Африке приняли участие в такого рода учениях и подготовках по противодействию угрозам безопасности в регионе", - добавил Карнс. Так, только в прошлом году в рамках Flintlock прошли обучение около 1,6 тыс. человек.
Обучался в США и Германии
Гоита проходил подготовку не только в рамках программы Flintlock, но еще и посещал военные курсы университета при базе ВВС США Макдилл (штат Флорида), а также участвовал в программах Европейского центра по изучению проблем безопасности им. Джорджа Маршалла в Германии (совместный проект Пентагона и Минобороны ФРГ). Организацией программ подготовок лидера малийских мятежников занималось Командование специальных операций ВС США.
"АФРИКОМ установило партнерские отношения и взаимодействует с малийскими вооруженными силами в борьбе с экстремизмом в регионе Сахеля, представляющим общий интерес и вызывающим общую обеспокоенность", - добавил Карнс.
Он "решительно осудил акт мятежа в Мали". "Это акт, несовместимый с законной ролью вооруженных сил в свободных обществах и со всем, чему учат в ВС США и во время курсов подготовки, [проводимых при поддержке Пентагона]", - заключил он.
Прекращение подготовки на время расследования
В свою очередь официальный представитель американского военного ведомства подполковник Энтон Сэмелрот сообщил корреспонденту ТАСС, что Пентагон начал соответствующее расследование и изучает информацию о других малийцах, которые участвовали в организованных Пентагоном занятиях по военной подготовке и, возможно, принимали участие в мятеже. "Минобороны оценивает любые потенциальные последствия для нашей помощи. До завершения нашего тщательного расследования никаких дальнейших занятий по [военной] подготовке или поддержке малийских вооруженных сил проходить не будет", - добавил подполковник.
Утром 18 августа на военной базе близ столицы Мали Бамако произошел мятеж. Военные захватили Генштаб, арестовали высшее руководство страны, включая президента Ибрагима Бубакара Кейта, и сформировали так называемый национальный комитет спасения народа (НКСН). Под давлением Кейта объявил 19 августа о своей отставке, а также о роспуске правительства и парламента.
Во второй половине дня 19 августа мятежники объявили, что главой НКСН стал полковник Ассими Гоита. Он проходил службу в частях спецназа Вооруженных сил Мали и участвовал в подготовке и осуществлении мятежа. Мятеж произошел в период, когда в стране возник затяжной политический, экономический и социальный кризис.