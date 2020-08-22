Лидер мятежников Мали проходил военную подготовку по программам Пентагона в США и ФРГ

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Возглавляющий созданный мятежниками в Мали так называемый национальный комитет спасения полковник Ассими Гоита проходил военную подготовку по программам Пентагона как в этой западноафриканской стране, так и в США и Германии. Об этом сообщил в субботу корреспонденту ТАСС руководитель отдела по связям с общественностью Африканского командования (АФРИКОМ) Вооруженных сил США полковник Крис Карнс.

"Мы в курсе сообщений об участии полковника Ассими Гоита в проводившихся при поддержке Пентагона занятиях по [военной] подготовке и в [соответствующих] образовательных учреждениях. Полковник Гоита и многие другие малийцы принимали участие в занятиях по боевой подготовке по программе Flintlock", - отметил полковник. Он пояснил, что в рамках данной программы жителей Мали обучали "противодействию экстремистским организациям", повышали их профессионализм, не пояснив в какой именно области, а также рассказывали им о "верховенстве закона в вооруженных конфликтах и верховенстве гражданской власти". "Тысячи военнослужащих из стран-партнеров в Африке приняли участие в такого рода учениях и подготовках по противодействию угрозам безопасности в регионе", - добавил Карнс. Так, только в прошлом году в рамках Flintlock прошли обучение около 1,6 тыс. человек.

Обучался в США и Германии

Гоита проходил подготовку не только в рамках программы Flintlock, но еще и посещал военные курсы университета при базе ВВС США Макдилл (штат Флорида), а также участвовал в программах Европейского центра по изучению проблем безопасности им. Джорджа Маршалла в Германии (совместный проект Пентагона и Минобороны ФРГ). Организацией программ подготовок лидера малийских мятежников занималось Командование специальных операций ВС США.