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Кризис в Белоруссии

Reuters: Тихановская встретится с первым замгоссекретаря США в Литве

Ранее сообщалось, что Стивен Бигэн в скором времени собирается посетить Россию и Литву, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии

ТАСС, 22 августа. Бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская 24 августа проведет встречу с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном в Литве. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на команду Тихановской.

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Ранее агентство, ссылаясь на источники, информировало, что Бигэн в скором времени собирается посетить Россию и Литву, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии. По предположению одного из собеседников агентства, целью поездки будет предотвращение дальнейшего насилия в республике и вмешательства РФ в ситуацию.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков позднее подтвердил информацию о готовящемся визите Бигэна в Москву, отметив, что Белоруссия станет одной из центральных тем переговоров.

Теги
БелоруссияСШАЛитваРоссияРябков, Сергей АлексеевичКризис в Белоруссии
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