Власти Франции пообещали наказать осквернивших мемориал жертвам Второй мировой

ПАРИЖ, 22 августа. /ТАСС/. Министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти обещал найти и наказать вандалов, которые осквернили центр памяти жертв Второй мировой войны, расположенный на территории сожженной фашистами деревни Орадур-сюр-Глан (департамент Верхняя Вьенна).

"Позор тем, кто это сделал, - написал министр в субботу в своем Twitter. - Будет сделано все, чтобы найти и осудить виновных этого кощунственного поступка. Единственная ложь - это отрицание". Ранее французские СМИ сообщали, что неизвестные перечеркнули в надписи на стене мемориала "Поселок-мученик" слово "мученик" и добавили слово "лжец".

Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс отметил, что узнал об осквернении мемориала "с гневом и ужасом". "Осквернить это место, значит осквернить память о мучениках", - заявил он.

10 июля 1944 года войска СС истребили 642 жителей деревни Орадур-сюр-Глан, среди которых были женщины и дети. Саму деревню фашисты сожгли. После войны президент Франции генерал Шарль де Голль решил не восстанавливать деревню, чтобы ее руины остались напоминанием жестокости фашистов.