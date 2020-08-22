Военные установили ограждения у памятника в районе митинга в Минске

Как сообщает корреспондент ТАСС, на площади вечером в субботу собрались десятки человек для проведения очередной протестной акции. Один из участников с мегафоном у памятника стал провозглашать антиправительственные лозунги. Вышедшие из Дома правительства военнослужащие потребовали отойти от памятника, указав, что это охраняемая территория. Когда митингующие не подчинились, военные установили ограждения.

Никто из участников демонстрации задержан не был. Охрана при этом требовала лишь отойти от памятника, не настаивая на том, чтобы собравшиеся прекратили мероприятие или покинули площадь. Установив турникеты, военнослужащие вернулись в Дом правительства. Митинг продолжился. Ограждения установлены примерно в паре метров от памятника, что не мешает проведению мероприятия.

На площади Независимости тем временем продолжают собираться люди, ранее участвовавшие в шествии по Минску, хотя пока их немного. Пешеходы приветствуют проходящие колонны, однако тех, кто присоединяется к ним, мало. Некоторые участники шествия, помимо ставших традиционными бело-красно-белых флажков, несут также государственные красно-зеленые флаги. По их словам, таким образом они подчеркивают единство народа и выступают против его разделения.