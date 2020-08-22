WP: экс-глава ЦРУ 8 часов отвечал на вопросы спецпрокурора о слежке за штабом Трампа

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Бывший руководитель (с 2013 по 2017 год) Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Бреннан на протяжении восьми часов в пятницу отвечал на вопросы спецпрокурора США Джона Дарема, который проводит проверку обстоятельств начала американскими спецслужбами слежки за избирательным штабом президента Дональда Трампа и приписываемого России вмешательства в выборы в США в 2016 году. Об этом сообщила в субботу газета The Washington Post .

Дарема, отмечает издание, интересовал широкий круг тем, в частности оценки разведывательного сообщества в отношении приписываемых России намерений оказать помощь Трампу на президентских выборах. При этом спецпрокурор сообщил Бреннану, что тот "не является объектом или целью уголовного расследования", а скорее "свидетелем событий, в связи с которыми проводится расследование".

Работавший в администрации 44-го президента Барака Обамы Бреннан был одним из руководителей американских разведведомств, который поставил свою подпись под опубликованным в январе 2017 года докладом, в котором утверждается, что Россия якобы вмешалась в 2016 году в избирательный процесс с целью помочь занимавшему на тот момент пост кандидата в президенты от республиканцев Трампу одержать победу на выборах над экс-госсекретарем Хиллари Клинтон.

Ранее Дарем задавал вопросы о слежке бывшим сотрудникам ФБР и других спецслужб. В 2018 году Трамп отозвал доступ к секретной информации у Бреннана.

Генеральный инспектор Минюста США Майкл Хоровитц в декабре прошлого года опубликовал итоги расследования обстоятельств начала американскими спецслужбами слежки за штабом Трампа. Он в том числе выявил 17 существенных ошибок при получении санкции на ведение наблюдения за бывшим советником предвыборного штаба Картером Пейджем. Санкции давались на основании закона о наблюдении за иностранной разведкой, положения которого Трамп неоднократно критиковал. Дарем, ведущий по поручению министра юстиции США Уильяма Барра с мая прошлого года собственную проверку обстоятельств слежки, сообщил, что не разделяет определенные выводы Хоровитца. По словам главы ведомства, итоги расследования будут опубликованы до ноябрьских выборов. Проводимая Даремом проверка, указал Барр, не приведет к уголовному делу в отношении Обамы и кандидата от демократов на пост президента Джозефа Байдена.

Трамп и представители его администрации неоднократно обвиняли сотрудников спецслужб США в том, что те вели наблюдение за его предвыборным штабом. Обстоятельства начала этой слежки стали предметом как минимум трех отдельных разбирательств Минюста США, одновременно выполняющего функции генеральной прокуратуры.