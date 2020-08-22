{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Палестино-израильский конфликт

Выпущенная радикалами по Израилю ракета упала в секторе Газа

Она не покинула пределы палестинского анклава

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 августа. /ТАСС/. Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в субботу вечером ракету по Израилю, но она упала и разорвалась, не покинув пределы палестинского анклава. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"После срабатывания сирен ПВО был зафиксирован неудавшийся запуск ракеты из сектора Газа, которая упала и разорвалась внутри сектора Газа", - говорится в сообщении.

В субботу военные проинформировали, что сирены воздушной тревоги сработали в городе Сдерот на юге Израиля и прилегающих к сектору Газа районах.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
Онлайн
Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн
После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа по всей стране начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками милиции
Читать полностью