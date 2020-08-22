В Координационном совете Белоруссии заявили, что объявят о дальнейших действиях 23 августа

МИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Координационный совет белорусской оппозиции в воскресенье представит план дальнейших действий в связи со сложившейся в стране ситуацией. Об этом заявил в субботу на встрече с участниками митинга на площади Независимости один из членов совета Павел Латушко.

"Завтра мы озвучим наши предложения по дальнейшим шагам. Это будет определенный правовой алгоритм действий, строго в рамках законодательства", - сказал он.

Латушко отказался пояснять, о каких именно шагах идет речь, добавив лишь, что они будут касаться каждого жителя Белоруссии и их эффективность будет зависеть от того, поддержит ли общество данные предложения. "Если же нет - будем думать о других инициативах. Все ждут каких-то действий", - заметил он, отвечая на вопрос одного из участников митинга о том, что следует делать дальше.

На площади Независимости тем временем продолжается митинг, собравший сотни человек. Обстановка спокойная. Сам Латушко выступать отказался, ограничившись общением с некоторыми из протестующих.