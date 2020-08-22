{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Белоруссии

В Координационном совете Белоруссии заявили, что объявят о дальнейших действиях 23 августа

Это будет правовой алгоритм действий, строго в рамках законодательства, рассказал один из членов совета Павел Латушко

МИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Координационный совет белорусской оппозиции в воскресенье представит план дальнейших действий в связи со сложившейся в стране ситуацией. Об этом заявил в субботу на встрече с участниками митинга на площади Независимости один из членов совета Павел Латушко.

На эту тему
Таймлайн кризиса в Белоруссии: от президентских выборов к протестам

"Завтра мы озвучим наши предложения по дальнейшим шагам. Это будет определенный правовой алгоритм действий, строго в рамках законодательства", - сказал он.

Латушко отказался пояснять, о каких именно шагах идет речь, добавив лишь, что они будут касаться каждого жителя Белоруссии и их эффективность будет зависеть от того, поддержит ли общество данные предложения. "Если же нет - будем думать о других инициативах. Все ждут каких-то действий", - заметил он, отвечая на вопрос одного из участников митинга о том, что следует делать дальше.

На площади Независимости тем временем продолжается митинг, собравший сотни человек. Обстановка спокойная. Сам Латушко выступать отказался, ограничившись общением с некоторыми из протестующих.

Теги
БелоруссияКризис в Белоруссии
WP: экс-глава ЦРУ 8 часов отвечал на вопросы спецпрокурора о слежке за штабом Трампа
Джон Бреннан поставил свою подпись под опубликованным в январе 2017 года докладом, в котором утверждается, что Россия якобы вмешалась в 2016 году в избирательный процесс
Читать полностью