Трамп посетит Шарлотту, где республиканцы выдвинут его кандидатом в президенты

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп в понедельник, 24 августа, посетит город Шарлотт (штат Северная Каролина), где в этот день на общенациональном предвыборном съезде Республиканской партии он будет официально выдвинут кандидатом в президенты на предстоящих в ноябре выборах. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Белого дома.

Изначально участие американского лидера в съезде не планировалось. Однако, по данным американских СМИ, глава государства все же намерен встретиться с делегатами съезда.

По информации Белого дома, глава государства прибудет в Шарлотту в 11:45 по местному времени (18:45 мск). При этом в центре города 24 августа ожидаются акции протеста против проводимой президентом политики.

В понедельник в Шарлотте пройдет открытая церемония голосования делегатов съезда, в результате которой Трамп и Майкл Пенс будут официально выдвинуты в качестве кандидатов на пост президента и вице-президента США от республиканцев на предстоящих в ноябре выборах. Из-за пандемии нового коронавируса число делегатов съезда было сокращено с 2 550 до 336. Масштабы самой программы также пришлось ужать. На саму церемонию было допущено крайне ограниченное число журналистов. Обычно съезды посещали десятки тысяч человек, среди которых были представители как американской, так и иностранной прессы.

Как ожидается, 27 августа на Южной лужайке Белого дома Трамп даст согласие на то, чтобы представлять на ноябрьских выборах свою партию.

Выборы президента США намечены на 3 ноября. Главным соперником действующего главы государства на них будет кандидат от демократов, бывший вице-президент Джозеф Байден.