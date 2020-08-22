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Reuters: Помпео на следующей неделе отправится в Израиль и ОАЭ

Предметом переговоров в Иерусалиме, по данным агентства, станет нормализация отношений еврейского государства и ОАЭ

ТАСС, 22 августа. Госсекретарь США Майкл Помпео 24 августа отправится в Израиль, а на следующий день - в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

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По их информации, предметом переговоров в Иерусалиме станет нормализация отношений еврейского государства и ОАЭ.

Кроме того, представители сторон обсудят Иран и Китай.

Президент США Дональд Трамп 13 августа сообщил о том, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта.

Теги
СШАОАЭИзраильТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)
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