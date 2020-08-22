Reuters: в ДР Конго боевики убили 13 мирных жителей

ПРЕТОРИЯ, 22 августа. /ТАСС/. Боевики из террористической группировки "Альянс демократических сил" (АДС) убили по меньшей мере 13 мирных жителей двух деревень на востоке Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

Исламисты напали 21 августа на деревни Кинзики-Матиба и Викено, расположенные в 10 км к востоку от города Оича в провинции Северное Киву, заявил глава общины одной из деревень Чуй Мукалангирва.

После почти 4-месячного перерыва боевики возобновили 13 августа активные действия в районе города Оича, устроив на одной из дорог засаду в начале рабочего дня. Погибли четыре мирных жителя. Сейчас боевики начали атаковать деревни.