СМИ: зять Трампа намерен уговорить арабские страны нормализовать отношения с Израилем

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Зять и старший советник американского президента Джаред Кушнер отправится в начале сентября в турне по Ближнему Востоку с целью уговорить арабские страны улучшить отношения с Израилем. Об этом сообщил в субботу информационный портал Axios со ссылкой на свои источники.

Соглашение между Израилем и ОАЭ: почему это хорошая новость для региона

В поездке зятя главы Соединенных Штатов Дональда Трампа будет сопровождать помощник президента и спецпредставитель американской администрации на международных переговорах Ави Берковитц. Они посетят Израиль, а также Бахрейн, Оман и Саудовскую Аравию, чтобы договориться об их присоединении к соглашению о нормализации отношений между Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Израилем.

К Кушнеру и Берковитцу могут присоединиться помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен и американский спецпредставитель по Ирану Брайан Хук. Белый дом отказался прокомментировать эту информацию.

По данным агентства Reuters, госсекретарь Майкл Помпео в начале следующей недели посетит ОАЭ и Израиль, где обсудит вопросы, связанные с мирными договоренностями, а также Иран и Китай. Госдепартамент пока не ответил на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать данные об этом визите.

Ранее Трамп заявил, что Саудовская Аравия может присоединиться к соглашению о нормализации отношений между ОАЭ и Израилем. Как отмечает портал, он надеется, что ОАЭ и Израиль проведут церемонию подписания мирного соглашения в Розовом саду Белого дома в сентябре.