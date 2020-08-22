СМИ: в заключительной речи Байдена на съезде демократов нашли плагиат

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Фраза, которую кандидат на пост президента США Джозеф Байден произнес во время заключительной речи на национальном съезде Демократической партии, почти полностью совпадает со словами канадского политика левого толка Джека Лейтона. Об этом сообщила в субботу газета Washington Examiner .

Она приводит слова канадского журналиста телеканала CBC Александера Панетты, который обнаружил плагиат. "Любовь сильнее ненависти. Надежда сильнее страха. И свет сильнее тьмы", - произнес бывший вице-президент США в четверг в заключение своей речи, во время которой он объявил о своем согласии на выдвижение кандидатом от демократов на предстоящих выборах главы государства.

"Канадцы поспешили указать, что эти слова были очень похожи на фразу из предсмертной записки лидера Новой демократической партии Канады Джека Лейтона, который в 2011 году написал: "Друзья мои, любовь лучше гнева. Надежда лучше, чем страх. Оптимизм лучше, чем отчаяние", - отметил журналист.

Как отмечает канадская газета National Post, Лейтон мог заимствовать эту фразу у бывшего премьера Канады Уилфрида Лорье. Во время Первой мировой войны Лорье попытался объединить Канаду и заявил: "Для решения этих проблем у вас есть надежный ориентир, неизменный свет. Как вы помните, вера лучше сомнения, а любовь лучше ненависти".

Это уже не первый раз, когда в выступлении Байдена находят плагиат. В 1988 и 2008 году он участвовал в президентской гонке. В первый раз его избирательную кампанию подорвало обвинение в плагиате речи тогдашнего лидера британских лейбористов Нила Киннока. Во второй раз он снял свою кандидатуру после того, как набрал менее 1% по итогам кокусов в Айове. Кроме того, в 1987 году Байдена обвинили в плагиате инаугурационной речи президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди, который произнес ее в 1961 году.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.