Лидеров Сербии и Косова пригласили 4 сентября на переговоры в Белый дом

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен пригласил президента Сербии Александара Вучича и премьер-министра непризнанного Косова Авдулаха Хоти в Вашингтон 4 сентября. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в субботу руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Эллиот.

"Помощник по национальной безопасности Роберт О'Брайен пригласил лидеров Сербии и Косова в Вашингтон 4 сентября. Переговоры были перенесены на два дня со 2 сентября по связанным с [их] планированием причинам. Соединенные Штаты с нетерпением ожидают этих важных переговоров с президентом Вучичем и премьер-министром Хоти", - отметил он.

"Мы считаем, что прогресс в решении экономических вопросов, включая создание рабочих мест и ускорение экономического роста, является первым шагом в продвижении мирного процесса", - заключил Эллиот.

В четверг Вучич посоветовал лидерам непризнанного Косова не тратить деньги на дорогу до Вашингтона, поскольку Сербия на предстоящих в США переговорах не намерена признавать независимость самопровозглашенного образования.

Откладывали несколько раз

Ранее о предстоящей 2 сентября встрече заявил спецпредставитель США по мирным переговорам между Сербией и Косовом Ричард Гренелл. До этого встречу представителей Белграда и Приштины планировалось провести 27 июня в Вашингтоне. Однако президент Косова Хашим Тачи отказался от визита в американскую столицу после обвинений Специальной прокуратуры по Косову в совершении военных преступлений, следом за ним от диалога в США отказался премьер Авдулах Хоти. Гренелл, комментируя тогда отказ Хоти, сообщил, что для встречи будет найдена новая дата.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия и Китай, а также пять государств ЕС.

Специальный суд по Косову создан для рассмотрения серьезных трансграничных преступлений, военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных в период с 1998 по 2000 год в Косове. Поводом для его создания стал доклад ПАСЕ, опубликованный 7 января 2011 года, в котором утверждалось, что члены так называемой Освободительной армии Косова в конце 1990-х и начале 2000-х годов были причастны к серьезным преступлениям, таким как наркоторговля, похищение и убийство людей, торговля человеческими органами. Для обеспечения независимости работы юридической инстанции ее было решено разместить в Гааге.