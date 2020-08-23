AP: полицейские в США застрелили афроамериканца после неудавшейся попытки задержания

НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. /ТАСС/. Полицейские в американском штате Луизиана застрелили темнокожего мужчину после неудавшейся попытки его задержания. Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press (AP).

По его данным, инцидент произошел в пятницу вечером. Звонок с сообщением о неизвестном мужчине, пытающемся зайти в магазин с ножом, поступил в полицию города Лафайетт приблизительно в 20:00 по местному времени (04:00 мск субботы). Прибывшие на место инцидента полицейские предприняли попытку задержать предполагаемого злоумышленника, однако тот попытался скрыться.

Сотрудники правоохранительных органов попытались остановить неизвестного при помощи электрошокера, однако он не сработал. После этого полицейские были вынуждены применить оружие, произведя около 10 выстрелов. Мужчина был доставлен в больницу, где умер от полученных ранений.

Местное отделение правозащитной организации "Американский союз защиты гражданских свобод" назвало инцидент проявлением "полицейского беспредела по отношению к темнокожему человеку". Полиция штата занимается расследованием обстоятельств произошедшего.

В США в последние месяцы уделяют особое внимание вопросам, касающимся нарушений в работе правоохранительных органов. Одной из причин этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Стражи порядка использовали при его задержании 25 мая удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице.

После смерти Флойда в ряде штатов начались акции протеста против ущемления прав темнокожих. Имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма.