Конгрессмены США одобрили выделение Почтовой службе дополнительно $25 млрд

ВАШИНГТОН, 23 августа. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США одобрила в субботу дополнительное финансирование Почтовой службы страны в размере $25 млрд, которые, в частности, должны пойти на повышение уровня обработки отправлений в рамках голосования по почте на предстоящих в ноябре президентских выборах. Трансляция внеочередного заседания велась на сайте нижней палаты американского законодательного органа.

В США снова говорят о вмешательстве в выборы. На этот раз под подозрением Почтовая служба

Законопроект подразумевает отмену введенных ранее мер по сокращению расходов в почтовых отделениях, которые в последние годы столкнулись с потерей доходов. Контролируемый республиканцами Сенат Конгресса вряд ли поддержит данную инициативу. Белый дом ранее сообщил, что президент США Дональд Трамп наложит вето на законопроект, если он попадет ему на стол. Сама Почтовая служба ранее предупредила власти американских штатов об опасности задержек в процессе голосования на выборах главы государства.

Палата представителей в августе традиционно ушла на каникулы, однако ее спикер Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) приняла решение прервать их и вернуться в Конгресс, чтобы в свете приближения даты всеобщих выборов проголосовать по законопроекту о работе Почтовой службы страны.

Позиции сторон

Демократы считают, что в условиях пандемии коронавируса голосование по почте - единственная возможность принять участие в выборах без риска заразиться на избирательных участках. Американский лидер при этом утверждает, что это может привести к масштабным фальсификациям. Он неоднократно критиковал идею такого варианта голосования по почте из-за непрозрачности данной процедуры и чрезмерно длительной обработки бюллетеней при таком сценарии. По его мнению, при голосовании по почте результатов выборов придется ждать в течение многих "недель, месяцев и лет". Президент США считает, что из-за возможных нарушений при таком способе голосования выборы в ноябре могут стать самыми нечестными в истории. Он пояснял, что имеет в виду прежде всего угрозу масштабных подтасовок и фальсификации бюллетеней, голосования "мертвых душ", а также лиц, не имеющих права на участие в выборах.

Реформы и так приостановлены

В пятницу руководитель Почтовой службы США Луис Деджой заявил, что американские власти готовы обработать весь поток отправлений в рамках голосования по почте на всеобщих выборах. Он уточнил, что, по прогнозам вверенной ему службы, отправления, вызванные упомянутым методом голосования, будут составлять "менее 2% всего объема почты [в США в период] с середины сентября по день выборов". Кроме того, Деджой, являвшийся в недавнем прошлом крупным частным предпринимателем и донором правящей Республиканской партии, категорически отверг предположения со стороны сенаторов-демократов относительно стремления провести реформы, негативно отражающиеся на способностях службы обрабатывать отправления, поступающие при голосовании по почте, а также бьющие по интересам избирателей. Глава Почтовой службы США заверил, что распорядился приостановить ряд инициированных им преобразований, вернуться к реализации этих планов уже после выборов, чтобы не допустить политизации данной деятельности. Деджой был назначен правительством США главой Почтовой службы в мае в целях повышения эффективности ее работы.

В Соединенных Штатах Почтовая служба является фактически самостоятельным ведомством в составе федерального правительства. На протяжении уже 13 лет подряд она сводит бюджет с дефицитом, составляющим к настоящему времени порядка $80 млрд. Неоднократно обсуждалась возможность ее приватизации. Начатые Деджоем реформы привели к возникновению сбоев в работе службы.

Всеобщие выборы в США намечены на 3 ноября.