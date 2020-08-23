СМИ: войска США покинут базу Эт-Таджи под Багдадом и переместятся в Эрбиль

БЕЙРУТ, 23 августа. /ТАСС/. Ирак и США договорились о передислокации американских войск с военной базы Эт-Таджи к северу от Багдада в Эрбиль. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его информации, военнослужащие США будут полностью выведены в воскресенье с этой базы, которая в последнее время неоднократно подвергалась обстрелам шиитских вооруженных формирований "Аль-Хашд аш-Шааби". "Американские военные переместятся на базу в районе Эрбиля, административного центра курдского автономного района на севере Ирака", - указывается в сообщении.

Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн сообщил, что перемещение сил международной коалиции во главе с США из Эт-Таджи произойдет в соответствии с достигнутым двусторонним соглашением. Багдад и Вашингтон ранее создали специальную комиссию для обсуждения механизмов и сроков передислокации сил международной коалиции в Ираке.

В четверг президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми в Белом доме заявил, что Соединенные Штаты "ждут с нетерпением того дня, когда им не придется держать свои войска в Ираке". По его словам, их численность уже сокращена до очень низкого уровня.

Действия американских ВВС, наносивших с декабря прошлого года удары по шиитским группировкам в Ираке, вызвали критику со стороны Багдада. 5 января парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода всех иностранных войск с территории страны.

3 января в результате ракетного удара ВС США в районе багдадского аэропорта был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиль.