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Пандемия COVID-19

Венесуэла получила от ЕС 82,5 тонны гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом

Как сообщили в МИД страны, с начала пандемии Венесуэла получила 1,5 тыс. тонн гумпомощи от "дружественных стран и международных организаций"

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 августа. /ТАСС/. Страны Евросоюза передали Венесуэле 82,5 тонны медицинских средств для борьбы с пандемией заболевания, вызываемого новым коронавирусом (COVID-19). Об этом сообщил в субботу министр иностранных дел южноамериканской республики Хорхе Арреаса.

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"Благодарим Евросоюз, Испанию и Португалию за 82,5 тонны медицинских средств, которые были получены сегодня в координации с МИД и министерством здравоохранения для борьбы с COVID-19", - написал он в Twitter.

По словам Арреасы, с начала пандемии Венесуэла получила 1,5 тыс. тонн гуманитарной помощи от "дружественных стран и международных организаций".

Венесуэльское правительство сообщило о первых двух случаях инфицирования в стране 13 марта, в тот же день был введен режим чрезвычайного положения. 17 марта президент страны Николас Мадуро объявил о решении ввести карантин на всей территории государства. К настоящему времени в республике зарегистрированы свыше 37 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 300 человек.

Теги
Мадуро, НиколасИспанияПортугалияВенесуэлаПандемия COVID-19
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